Levi Henriksen er en suveren forteller og kan anbefales også til folk som vanligvis ikke leser romaner.

Levi Henriksen

Her hos de levende

Gyldendal norsk forlag, 2017

Levi Henriksen taler visst ikke i tunger, men ellers praktiserer han nok bønn og gudstro omtrent som de pinsevennene han har vokst opp med. Og bøkene hans er kanskje likevel en slags tungetale, et hemmelig gudsanrop og en bønn om nåde for forfatterens romanpersoner og medmennesker.

”Halvbroren til faren min skjøt seg i et bryllup i romjula rett etter krigen, men det er ikke den historia jeg skal fortelle nå. Heller ikke om hva som skjedde den kvelden pappa gikk for å slå i hjel stefaren sin (...),” skriver Levi Henriksen på første side i sin nye roman.

Den onde stefaren

Med de ordene bringes leseren rett inn i djevelskapen Her hos de levende, og selv om forfatteren later som selvmordet og stefardrapet ikke skal fortelles, så kommer begge deler utover i romanen.

Levi Henriksen har tatt med seg sitt vanlige geografiske område inn i en ny roman, det oppdiktede Skogli utenfor Kongsvinger. Også gjengangerne er med, Henriksens helter som Broder Aage, Elvis, Vårherre, Jesus, pinsevenner og de knestående romanpersonene som ikke helt vet om de er i ferd med å falle eller reise seg. Disse typene, om Vårherre kan gå som type, er også til stede i årets roman.

Det er også stefaren til Levi Henriksens far, romanens onde ånd, den ødeleggende kraften som legger en hel familie brakk. Stefaren er det store mørket som hjemsøker familien også etter at han er død.

Identitetsjakt

Her hos de levende er bygd på Levi Henriksens egen familiehistorie. Han forteller sin egen fars historie, særlig fra tiden fra 1920 og frem mot krigen, og prøver å forstå sitt eget liv ut fra farens oppvekst.

Romanens forteller er altså en oppdiktet utgave av Levi Henriksen selv, og særlig rockesangeren. Han har reist fra kone og barn for å finne seg selv igjen, og har snart vært 40 dager i ørkenen. Henvisningen til Jesu 40 dager i ødemarken er et komisk eller ironisk vink til leseren. Samtidig er det nok en ørkenvandring for Henriksen og hans forteller å være hjemmefra. Men for å finne seg selv, og eventuelt komme seg hjem, må han forstå mer av farens liv. Kan faren forklare sønnens hang til det mørke, og det han kaller ”dobbeltsidig mismot”?

Arv og miljø

Indre uro og splittelse er romanens drivkraft. Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvorfor er jeg blitt som jeg er, spør Levi Henriksen, og legger i vei for å finne et familiemedlem, en familiehistorie, et gen, en arv, et samfunn og et miljø hvor han kan legge av seg ansvaret for sitt eget liv.

Men livet, her hos de levende, krever mer enn å legge skylden på arv og miljø. Her er Henriksen på linje med grunnerkjennelsen i den kristenhumanistiske arven i vår tradisjon: Ved hjelp av skolegang og gudstro kan mennesket heve seg over det gitte og endre sitt liv.

Dette erkjenner da også fortelleren underveis, på sin måte: ”Plutselig slår det meg at det jeg egentlig holder på med er å saumfare livet til foreldrene mine for å finne en unnskyldning for min egen karakterbrist.”

Fortellingen i sentrum

Levi Henriksen er en suveren forteller. Han skriver enkelt og liketil, og kan anbefales også til folk som vanligvis ikke leser bøker. Forfatteren legger vinn på fortellingen og historiens fremdrift: Hva skjer, hva forandrer seg etter at det har skjedd, og hvordan går det videre?

Henriksen gjør mer enn å fortelle en historie rett frem, han kan også smelle til med rent lyriske skildringer: ”Jeg ser det på sinkranden nederst i horisonten, og på skyene som foruroligende krøller seg over åsen før de skyver lyset foran seg ned i vannet.”

I tillegg skriver han stemningsfullt og dramatisk. Han tegner i svart-hvitt og etterlater ingen tvil om hvem som er ond og god, og hva som er rett og galt.

Eventyrlig univers

Pur faenskap tar stor plass i årets Henriksen-roman, men som i eventyret, må du gjennom noen utfordringer før du vinner deg selv og kan vende hjem med innsikten. Denne utviklingsgangen ligner åpenbart også på dannelsesromanen.

Fortelleren preges både av jag etter vind, popularitet og annet jåleri, men han skjønner at gevinsten han søker ikke er berømmelse og ytre suksess. Gevinsten er kona og barna. Hjemmet og den indre roen.

Dette høres gammeldags og lite progressivt ut, men Henriksen skriver i grunnen mer i takt med gamle eventyr og dannelsesromaner enn med moderne og modernistiske forestillinger. Hans bøker dreier seg mest av alt om de store følelsene, det uhåndterlige mørket og livets grunnkrefter. Følelser skal ikke forvises, knapt tøyles. Men de skal håndteres. Det er Levi Henriksens tematikk.

Også i eventyret må du bli herre i eget liv før du kan styre halve kongeriket sammen med prinsessen.