Frank Kjosås før høstens store teaterpremière: – Jeg har et ansvar for å løfte og trøste folk

Bare i Oslo skal «The Book of Mormon» spilles 75 ganger i høst. En rekke av forestillingene er utsolgt, allerede før premièren på lørdag.

– Etter 11 år som skuespiller har presset gitt seg, egentlig. Jeg får heller et ekstra gir av alle som nå går og gleder seg. Religiøs er jeg ikke, men jeg driver med misjon. Mitt ene misjonsprosjekt heter teater. Det andre heter nynorsk, humrer Frank Kjosås.

Utsolgt siden 2011

I mormoner-musikalen, som på Broadway har gått for utsolgte hus siden 2011, er det nettopp misjonær Kjosås skal spille. Sammen med kollega Kristoffer Olsen utgjør 36-åringen fra Hardanger den doble hovedrollen i The Book of Mormon.

De to spiller misjonærbrødrene Kevin Price og Arnold Cunningham.

Rammen rundt denne mildt sagt utradisjonelle fortellingen er at paret blir sendt til Uganda for å spre mormonenes hellige bok. 24 skuespillere, dansere og sangere, samt ti musikere, medvirker i komedien, som i Oslo skal spilles til og med nyttårsaften. Deretter flyttes den til Kristiansand.

Etter urpremièren på Broadway, i 2011, ble The Book of Mormon utropt til «århundrets musikal» – av prestisje-avisen The New York Times. Den har fått ni Tony-statuetter, teaterbransjens svar på Oscar-prisen. I 2013 fortsatte suksessen i London. Over hele USA har den turnert to ganger, og for tiden spilles publikumssensasjonen i New York, London, Melbourne og Stockholm.

Frank Kjosås utdyper:

– The Book of Mormon byr på masse gøy og moro. Og suveren musikk. Da jeg selv så den, var jeg forberedt på å le godt. Det jeg ikke var forberedt på, er det bankende hjertet som ligger i bånn. Tårene trillet. Hvis vi på scenen i Oslo klarer å formidle mormonenes naive, fordomsfrie åpenhet og kjærlighet, vil publikum også få oppleve en virkelig skjønn fortelling.

– Laget med stor respekt

– Bak manus står forfatterne og produsentene som skapte TV-satiren South Park. Musikalen sies å gjøre narr av de strengt slipskledde misjonærene fra USA?

– Forestillingen er laget med stor respekt for mormonene – ja, for alle som finner på sin egen religion. Det var jo dét Joseph Smith, mormonerkirkens grunnlegger, faktisk gjorde. The Book of Mormon er som en stor klem. Og Are Kalvøs oversettelse er så god at det er helt tussete! fremholder Kjosås.

I noen vennlig tilmålte minutter får Aftenposten møte skuespilleren og sangeren fra Øystese. Svett og smilende andpusten: Inn i resepsjonen, i Oslos eneste nynorskteater, farer han, direkte fra prøver på Hovudscenen.

Salen der utgjør det største teaterrommet i landet.

Fakta: «Århundrets musikal» «The Book of Mormon» hadde urpremière på Broadway våren 2011. Der spilles den fortsatt for fulle hus. Bak manus og musikk står Trey Parker og Matt Stone, kjent for TV-serien «South Park», samt komponisten Robert Lopez. Han har også laget musikken til Disney-filmen «Frost». Albumet fra originaloppsetningen nådde 3. plass på Billboard-listen. The New York Times betegner «The Book of Mormon» som «den beste musikalen I dette århundre». Magasinet Entertainment Weekly kaller den «tidenes morsomste musikal». Mormoner-kirken har ikke kritisert komedie-musikalen, men bruker den aktivt i markedsføringen av seg selv. I Oslo spilles «The Book of Mormon» fra og med lørdag og ut året, deretter i Kristiansand. Regien er ved Vidar Magnussen, som debuterer som instruktør. Frank Kjosås ble ansatt ved Det Norske Teatret i 2006, rett etter Teaterhøgskolen. Den andre hovedrollen spilles av Kristoffer Olsen.

Hva med nervene?

– Premièren på lørdag er for lengst erklært som teaterhøstens fremste. Hvordan går det med nervene?

– Nervøsitet kan du også tenke på som et verktøy: Du kan gi den vilje og retning. Når hele apparatet rundt fungerer optimalt – slik det gjør nå – og selve fortellingen er på plass inni meg, da er det bare å pøse den ut.

– Hvilken mental teknikk ligger bak? Har du et tips?

– I år etter år fløy karrièren av gårde. På et tidspunkt måtte jeg spørre meg selv: Hvem gjør jeg dette for? Svaret er at jeg ønsker å skape et rom som er trøstende for alle som sitter i salen. Jeg håper at de føler en omsorg fra oss på scenen.

– Et humanistisk prosjekt

– Omsorg?

– Uavhengig av hvilken forestilling jeg spiller i, prøver jeg å løfte publikum inn i noe større, et sted der de kan tenke: Kanskje livet ikke er så ille, likevel. Dette er for meg et humanistisk prosjekt. Som scenekunstner har jeg et ansvar.

– Skuespillere lever av å vise følelser. På vårt beste er vi emosjonelle forbilder. Å dumme seg ut på scenen, viser forhåpentlig: Å dumme seg ut er ikke farlig, ikke for noen. Teaterets form for evig liv er at noen husker en opplevelse og formes av den, livet ut. Så vidunderlige ting kan faktisk skje. Du kan få flere eksempler.

– Din kunstnerkollega Wenche Myhre uttalte i vår: «Glem deg selv, få et bedre liv».

– Sa hun det? Så bra. Dét var skikkelig godt sagt!