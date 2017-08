Hvor er de norske verdiene alle snakker om? Spør kunsten.

Modifiserer norske verdier: ANNEX (Mona Bentzen, Marie Skeie, Kjersti G. Andvig, Solveig Syversen) med gjest Rolf Groven. Flagget følger flesket Akershus Kunstsenter 18. august–17. september

I sentrum av denne utstillingen står et bord med restene av en middag i galleriet arrangert av kunstnergruppen Annex. Deltagerne var fra flere samfunnslag og temaet Norges fremtid. Før du kommer frem til bordet må du imidlertid gjennom metallsperrer med gulvspeil i midten av typen som finnes i fengsler eller utlendingsinternat: De er designet for å undersøke hva som skjules i kroppens hulrom. Kombinasjonen av de svakest stiltes situasjon og diskusjonen av Norges fremtid er grell, for er det noen som ikke er med i samtalen om norske verdier, er det utskuddene som havner i fengsel eller asylsøkere som er prisgitt internatenes ansatte og norsk flyktningpolitikk.

Middagsbordet gjenskapte scenografien i Rolf Grovens maleri Fri flyt (1992), som befinner seg i neste rom. Verket viser norske politikere og mediefolk fråtse i mat og drikke med eliten i Europa. Duken er det norske flagget, bakgrunnen Lofoten. Groven viser hvordan norske verdier ofres på den globale handelens og storpolitikkens alter. I neste rom ser vi en overdådig gullramme, men det er ingen nasjonalromantisk fjellheim vi får se, men avkastningen til oljefondet i realtime. I etasjen over får vi presentert våpen av legen Mads Gilbert, som knytter an til uheldige oljefondsinvesteringer. Kanskje en norsk verdi er å tjene mest mulig penger, selv om avkastningen hentes fra våpenhandel?

Flagget følger flesket består av en serie verk som, på effektivt vis, modifiserer en selvforelsket forståelse av «det norske». Ser norske verdier fra fattiges perspektiv:

Aksel Waldemar Johansen En unik kunstnerskjebne i Oslo Blomquist 11. august–27 august

Når det norske skal defineres, er det noen som notorisk forsvinner ut av bildet: arbeiderklassen og de fattigste. Skal vi få et blikk på dem er Aksel Waldemar Johansens malerier et godt utgangspunkt, for det er neppe noen norsk kunstner som gir et så direkte og grotesk bilde av dem nederst på rangstigen. Temaet gjenspeiles i stilen som er like rå som de portretterte skjebnene: Her er vi langt fra de nasjonale heltene som hentes frem for å vise hvilke verdier Norge står for, men vi er også langt fra de intellektualiserte eller elegante komposisjonene mange forventer seg av «viktig» kunst. Waldemar Johansen er rett på sak – og godt er det.

Bak ethvert bilde av nasjonen ligger det et «vi», et forestilt fellesskap, som bygger på polferder, storslagne sportsbragder eller definerende litterære verk. Men det er de fattigste, de anonyme vi bør anstrenge oss for å ta med i det norske vi-et, mener Waldemar Johansen. Vi bør heller tenke på dem enn Nansen og Knausgård når vi skal finne ut hva som er norsk – for vi kommer aldri til å ha noe meningsfylt begrep om hva norske verdier er, om vi ikke kan se disse menneskene i øynene.

Gjenoppfrisker blikket på den norske naturen:

Karoline Hjorth & Riitta Ikonen Eyes as Big as Plates Shoot Gallery 18. august–27. august

Er det noe som er «typisk norsk» så er det naturen, er det ikke slik? Kanskje, men de idylliske forestillingene om den norske naturnærheten trenger en oppfriskning om vi skal tenke den klart: Når noe blir selvfølgelig, er det på tide å se saken fra en ny vinkel.

Det er ingenting som er åpenbart med Karoline Hjorth & Riitta Ikonen sine snodige portretter av mennesker i naturen. I et av fotografiene ser vi, i en lysning i en skog, en eldre herre fullstendig tildekket av barnåler, som om skogen selv er blitt et plagg. I et annet bilde er vi en sivbunt stikke opp av et tjern inntil vi ser at den jo er festet til en manns hode som en hatt. I et tredje har en mann blitt en del av fjellheimen: Skjell og mose har begynt å gro på ham. Menneskene er ganske riktig i naturen, men de er så tett på at det er inne i den.

Disse bildene av mennesket i naturen er så til de grader gåtefulle og komiske at vi må tenke gjennom både natur, menneske og forbindelsen mellom dem.

PS. Når utstillingen er over, er den nyutgitte boka med samme fotografier en god erstatning – den har samme tittel som utstillingen (Press Publishing, 2016).

Kjetil Røed