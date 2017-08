Marie Sjøvold

Om natten er alle alene

Bærum Kunstforening

19 august–10. september

Hva skjer når vi drømmer?

Marie Sjøvold har tatt bilder av seg selv og andre mens de sover.

Men det er ikke bare slumrende ansikter vi får se, men søvnens utvendige avtrykk og spor, som i bildet hvor kunstneren har avbildet den skrukkete lakenfliken en kvinne har krystet sammen med en hånd under en urolig natt.

Selv om vi aldri kan kjenne en annen fra innsiden kommer Sjøvold tett på.

Maskene vi bærer når vi er våkne faller når kroppen faller til ro og vi glemmer oss i søvnen.

Kjetil Røed

Ukichiro Nakaya

Letters Sent from Heaven

Oslo kunstforening

26. august–24. september

Det er underlig, men også rørende, å oppdage at snøkrystaller har langt flere former enn de blomsteraktige miniatyrene vi tenker at de alltid er variasjoner over.

De kan se ut som en abstrakt kladd, en kolbe, en bolle, et slags grafisk system, en note.

Ukichiro Nakayas fotografier av snøkrystaller viser oss at selv de minste delene av vår verden kanskje ikke er som vi hadde forestilt oss. Dermed er fotografiene en klar oppfordring til å studere selv de minste ting med fininnstilt oppmerksomhet.

Galleri K

Mikkel McAlinden

Monumenter

Galleri K

25 august–24 september.

Hva er egentlig demokrati?

McAlinden har nærmet seg fenomenet helt fra utkanten, gjennom detaljer og sideblikk, gjennom tre utstillinger (dette er den siste i serien).

De er mindre å betraktes som definisjoner enn som steder å se fra, som vi vanligvis ikke får mulighet til å tenke demokrati fra: klærne noen arbeidere glemte igjen etter at de forlot fabrikken de arbeidet på for godt (siden fabrikken stengte), eller et hull i gjerdet rett ved et flyktningmottak i Torshovdalen, eller en strand på Fiji-øyene, rett før en tsunami ankommer.