Supergallerist Atle Gerhardsen legger ned i Berlin og satser i Oslo

Han har drevet galleri i den tyske kunstmetropolen i 17 år, men nå satser han sterkere i Oslo. Gerhardsen regnes som en av Norges mest sentrale gallerister og har hatt stor betydning for norske kunstsamlere som Erling Kagge, Hans Rasmus Astrup, Cecilie Malm Brundtland og Knut Brundtland.

Spennende utvikling i Oslo

Gerhardsen vil nå konsentrere det aller meste av sin virksomhet i Oslo:

– I 2012 gjenåpnet vi galleriet i Oslo og har skapt en sterk profil her. I Berlin er det mye tøffere, og galleriene er nesten tomme. Det er lite kapital i Berlin. I Norge og Norden har vi noen av de beste kunstsamlerne, som det er spennende å samarbeide med, sier Gerhardsen.

– Vi har klart oss bra gjennom mange år med to gallerier, men nye livsveier gjør at vi nå ønsker å konsentrere oss om galleriet i Oslo. Men vi forsetter med messevirksomhet og med et showroom og kontor i Berlin. Vi vil fortsatt være en del av tysk kunstliv, med stor hovedvekt på tyske kunstnere i galleriprofilen vår.

Vil nå flere enn kunsteliten

Han er imidlertid opptatt av å treffe flere enn eliten og vil jobbe for å nå bredere ut.

– Jeg er opptatt av at galleriet skal være mer synlig i bybildet. Synlighet er utrolig viktig, sier Gerhardsen, som nå åpner utstilling med amerikanske Lari Pittman, som allerede er representert i flere norske profilerte kunstsamlinger.

MORTEN UGLUM / Aftenposten

Oslo – en internasjonal kunstby

Galleri Gerhardsen Gerner har en profil som et internasjonalt samtidskunstgalleri.

– Oslo er virkelig i ferd med å befeste seg som en internasjonal kunstby. Vi har et rikt kulturliv med mange aktører. Munchmuseet gjør imponerende mye bra, sier Gerhardsen som gleder seg til høstens utstilling med Munch satt sammen med Per Inge Bjørlo og Lena Cronqvist.

– Hva kjennetegner Oslo som kunstby?

– Ved at Oslo er en mindre by, opplever man byen og kunstlivet som mer personlig. Blant annet har Tjuvholmen klart å skape en kulturell atmosfære med en blanding av de beste galleriene og Astrup Fearnley museet. Sammen skaper dette en god synergieffekt.

– Hvordan vurderer du markedet for samtidskunst nå i 2017, sett i forhold til perioden før finanskrisen 2008/2009?

– Kunstmarkedet går gjennom en stor forandring. Kunst betyr mer for flere, markedet er sterkt, men svinger mer i takt med finansemarkende i større grad enn tidligere. Vi merker at store navn som Julian Opie, Lari Pittman, Monica Bonvicini, Andreas Slominski og Carroll Dunham og godt etablerte kunstnere omsettes lettere enn mindre etablerte kunstnere. Markedet er mindre risikovillig.

Norske investeringsobjekter

– Kan du nevne noen norske kunstnere som er gode investeringsobjekter?

– Det er mange norske kunstnere som også er gode investeringer. Men kjøper man kunst for å investere, så går det ofte feil. Det er andre mekanismer som er viktigere ved kjøp. Så kan man også få gode investeringsresultater på lang sikt. Av navn vil jeg nevne Per Inge Bjørlo, Per Maning, Fredrik Værslev, Bjarne Melgaard, Leonard Rickhard og Olav Christopher Jenssen, sier Gerhardsen.

MORTEN UGLUM / Aftenposten

– Hva er drivkraften din for å satse på samtidskunst?

– Både for Nicolai og meg er det å samle og leve med kunst viktigst. Derfor passer jobben godt for oss. Det å møte og bli godt kjent med kunstnerne bak verkene, gir oss et tilleggsperspektiv på kunsten.

– Hvilke konsekvenser har digitalisering av kunstbransjen hatt for de tradisjonelle galleriene?

– Bransjen har endret seg drastisk over de siste 17 årene. Fra faks, brevveksling og slides går mesteparten av våre salg over epost med billedfiler. Samlere er som oftest kjent med kunstnerskapene og trenger ikke nødvendigvis å se verket fysisk for å bestemme seg. Det positive er at vi når mange flere og kan ha kunder rundt om i verden. Kundegrunnlaget for et Oslo-galleri er internasjonalt, sier Atle Gerhardsen.

heidi.borud@aftenposten.no