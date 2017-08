Thorvald Steen

Det hvite badehuset

Forlaget Oktober

Vi har hørt deler av historien før. Nå får den en ny omdreining.

I essayet «Også du, min kropp», utgitt i samlingen Den besværlige historien (2014), skriver Thorvald Steen om hvordan en telefonoppringning kan forandre alt. Plutselig fikk Steen vite at han hadde en familie på morssiden han ikke kjente til. Og ikke bare det. Onkelen, og morfaren som moren aldri hadde villet snakke om, led av den samme arvelige muskelsvinnsykdommen som ham selv.

Da Steen konfronterer moren med det han har fått vite, er døren stadig stengt. Hun nekter å gå inn i det som må ha vært det mest smertefulle i hennes liv.

Litteratur som brenner

Innholdet i essayet, som i sin nøkterne form er rystende lesning, er i Det hvite badehuset omformet til skjønnlitteratur som gløder og brenner. Sykdomserfaringene har Steen fortalt om før, i romanene Vekten av snøkrystaller (2006), Det lengste svevet (2008) og Balanse (2012), men i årets utgivelse er skruen strammet ytterligere. I all sin konsentrasjon er boken antagelig den beste av det forfatteren har skrevet med utgangspunkt i sin personlige historie.

Når denne historien får så sterk ladning, er det både fordi den er fortalt på en nedstrippet, nærmest anti-sentimental måte, og fordi den blir brukt til å si noe helt vesentlig om hvordan vi oppfatter oss selv, andre og verden. For å låne en presis formulering fra et essay av forfatter og forlegger Geir Gulliksen: «I skrivingen sin og i sitt øvrige offentlige virker bruker han [Steen] sykdommen til å kaste lys over allment rådende forståelsesformer: hvor redde vi blir for alt som ikke passer inn i et altfor trangt bilde av det menneskelige.»

Skam avler skam

Redselen og skammen over det som ikke hører hjemme innenfor det gjeldende normalitetsbegrepet, fører til fortielse som skaper ny skam. I Det hvite badehuset skriver Steen om en larmende taushet som går igjen gjennom flere generasjoner. Jeg-personen i romanen er blitt fortalt at moren er enebarn, og at bestemoren tidlig ble skilt fordi bestefaren drakk. «Gjennom ungdommen og mesteparten av mitt voksne liv tenkte jeg at det var en modig handling av en kvinne på 1930-tallet.»

På samme måte som i essayet fra 2014 er det en telefonoppringning som får dette verdensbildet til å slå sprekker. Fra en kusine han aldri tidligere har hørt om, får jeg-fortelleren vite at moren hans har en bror, som nå er død:

«Eline fortalte at faren visste, uten at hun skjønte hvordan, at jeg hadde arvet sykdommen. Ifølge henne lignet jeg på både faren hennes og vår felles bestefar, som hun hadde et foto av. Munnen og skjevheten i ansiktet var den samme. Bestefar het Tor.» De nakne setningene slår imot en og åpner opp et osean av undertekst.

Taushet som livbøye

De mest smertefulle partiene i romanen er kanskje skildringen av to besøk jeg-personen avlegger hos sin mor, etter oppringningen fra Eline. Moren nekter hardnakket å snakke om fortiden; isteden nærmest bebreider hun sønnen for at han ankommer i rullestol, han er da ikke så dårlig, mener hun.

Morsportrettet kan virke nådeløst, men samtidig klarer Steen å skape forståelse og ømhet for denne kvinnen, som klamrer seg til fortielsene som en slags livbøye. «­ Tror du at åpenhet alltid lønner seg?», er hennes svar på sønnens konfrontasjoner.

Skremmende relevant

«Den gang som nå ville staten og samfunnet ha færrest mulig av mitt slag. Det er ingen grunn til å romantisere mitt liv», lar Steen hovedpersonen tenke mot slutten av romanen. I en rik, sammensatt tekst, der virkelighetsnære elementer blir brukt med nennsom hånd, forteller Steen en avslørende og skremmende relevant historie om angsten for avvik, om forakt og selvforakt. Den bør finne veien til mange lesere.