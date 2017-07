– Du, Riddu Riđđu er veldig enkelt å si. «Riddu» uttaler du rett frem. Bare husk at på samisk blir «u» til «o». Du sier altså «riddo». Neste ord har en «th»-lyd, akkurat som i «mother», på engelsk.

– Mange takk, Karoline Trollvik. Festivalsjefen må gjerne fortsette. Hva betyr selve navnet?

Ørjan Bertelsen / Riddu Riđđu

– «Liten storm på kysten». Er ikke dét vakkert? Festivalen begynte nemlig som et lite opprør, i 1991. Unge sjøsamer ville ta språket, kulturen, stoltheten og identiteten tilbake: «Hvorfor er det å være same forbundet med skam?», spurte de seg. I dag har Riddu Riđđu vokst til en internasjonal urfolk-festival, med ca. 7000 besøkende og 100 arrangementer. Fra hele verden kommer kunstnere og andre urfolksrepresentanter hit til Kåfjord.

Hold deg oppdatert: Her finner du sommerens store festival-oversikt

– Samisk rapcore. Mongolsk strupesang. Malerier fra Alaska. Joikekurs. Politiske debatter. For eksempel. Å oppsummere festivalen, sånn kort, er ikke enkelt?

– Sant nok. I år er vi særlig stolte over at Hennes Majestet Dronningen har takket ja til å åpne denne «lille stormen». At hun velger å besøke den 26. utgaven av Riddu Riđđu, er en fantastisk anerkjennelse. Vi gleder oss stort til at dronningen skal få oppleve internasjonal urfolkskunst og -kultur, av ypperste kvalitet. I år står spesielt mange unge kunstnere på programmet.

EIRIN ROSENENG / Riddu Riđđu

– Kjapt og direkte: Samekulturens plass i Norge – i 2017?

– Det er enklere å vokse opp som same i dag enn for foreldregenerasjonen vår, for eksempel. Nå snakker folk som oftest om samisk og samer med nysgjerrighet og positivt fortegn. Ja, i stadig flere miljøer er det rett og slett kult å ha vår bakgrunn. Samtidig er det fortsatt sånn at mange samer bruker koften sin for første gang her. Fortsatt er det behov for arenaer som Riddu Riđđu, der man kan utforske sin samiske dentitet innenfor trygge rammer.

– Tilbudet «Skeiv Lávvu-lounge» må dere være nokså alene om?

– Der tror jeg at vi er ganske unike, ja. Jeg håper vi skaper en trend, slik at tilsvarende tilbud etter hvert kommer flere steder. Vår festival har rom for alle slags stemmer, uansett bakgrunn og legning. Om kvelden byr det skeive teltet på «Idja – Sámi club nigh», et klubbkonsept med de hippeste urfolksartistene.

– Helt ærlig: At den kino-berømte «Veiviseren» nå skal vises uten tale, kan virke litt ... sært?

Andreas Andersson / Riddu Riđđu

– Tvert imot. Jeg vil heller bruke ord som kraftig, intenst og veldig sterkt. Jeg hadde selv gleden av å være tilstede da historiens første samiskspråklige film hadde nypremière i vinter, under Tromsø Internasjonale Filmfestival. Under stumfilm-konserten på fredag skal et band fremføre nykomponert musikk av Jakob Janssønn. Torsdag kveld har vi vår egen première: Den internasjonalt anerkjente komponisten, jazzmusikeren og saksofonisten Mette Henriette står for årets bestillingsverk.

– Værmeldingen for Kåfjord de neste dagene, festivalsjef: Åpenbart lyder den på litt mer enn «liten storm»?

– Stor og sterk og innholdsrik er nok mer dekkende. Ja, jeg vil absolutt våge å påstå at maken ikke finnes, noe sted.

Språkkurs og nattklubb