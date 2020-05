Sergio Vieira de Mello var FNs utsending til Irak under de første månedene av den amerikanske okkupasjonen i 2003. Det var en utakknemlig oppgave. Det viste seg at amerikanerne ønsket FN som et demokratisk alibi for okkupasjonen, ikke som en likeverdig partner. FN ble derfor oppfattet av irakerne som USAs håndlanger, og de Mello døde kort tid etter i et terrorangrep i Bagdad.

Her er det nok dramatisk stoff til en thriller, men filmskaper Greg Barker ønsker å fortelle oss mer om hvem de Mello var, og hva han sto for. Det er prisverdig i en tid da FNs arbeid ofte urettmessig blir diskreditert.