'A wop-bop-a-loo-mop alop-bam-boom!' Med dette utbruddet skrek Little Richard seg inn på de amerikanske hitlistene på nyåret 1956.

«Tutti Frutti» hørtes ut som fødselsskriket til den da helt nye sjangeren rock ’n’roll.

Han hadde sin siste store hit i 1964 med «Bama Lama Bama Loo» og har siden virret mellom forkynnelse (der han tar avstand fra rock’n’roll-livet og homofili) og comebacks (der han lever ut hele seg selv). Han kalte seg selv kongen og dronningen av rock’n’roll.

Brølte, hylte og rocket

Richard Wayne Penniman, som han egentlig het, døde i går, opplyser sønnen Danny Penniman til musikkmagasinet Rolling Stone. Dødsårsaken er ennå ikke kjent.

Da Little Richard gikk i studio for å spille inn sitt debutalbum i 1956, var han 20 år. Han hadde allerede tre år bak seg som plateartist, uten nevneverdig suksess. Men da han møtte produsent Richard A. Blackwell, tok karrieren av i rakettfart.

Blackwell forsto at det eneste riktige var å la Little Richards spontane, ville og eksentriske oppførsel gjenspeile seg i innspillingene. Han brukte bare studiomusikere som elsker rock’n’roll. Blackwell ville at det skal låte som på scenen, ellers ble resultatet «plast», som han sa.

Og Little Richard brølte, hylte og rocket spastisk mens han banket løs på pianoet så tangentene skvatt.

Lee Allen blåste rått i saksofonen og resten av bandet gjorde det de kunne for å rive ned studio. Det var vilt! Little Richard var kompromissløs og ung. Han brukte maksimalt med slang og sang med kåt livslyst. I nesten hver eneste låt kom hans karakteristiske falsettsprang: «whoooo!».

Kastet ut fordi han var homofil

Little Richard bruste ut om alt det herlige man kan gjøre med Sue, Daisy, Sally, Lucille, Jenny, Molly og alle de andre jentene. At han selv var homofil, fortalte mye om hans teatralske evner. Han var en hel teaterforestilling i seg selv, med stort oppsatt hår, oppspilte øyne, en dæsj leppestift og vide dresser.

Prince stjal mye fra ham. Det samme gjorde Jimi Hendrix. Den siste var gitaristene hans en stund før han fikk sitt eget gjennombrudd.

Little Richard kalte seg «Hans Majestet», og «Bronse-Liberace» og hadde et selvbilde på størrelse med Frithetsgudinnen. Han gjorde ingen forsøk på å smiske seg inn hos foreldre med ballader av typen «Love Me Tender».

Det var fullt trøkk i hver innspilling. Bare i sangen «Miss Ann» var han ydmyk. Det var en hyllest til adoptivmoren Ann Johnson som sammen med ektemannen tok Little Richard til seg da faren kastet ham ut som 13-åring, fordi han var homofil.

Rasisme

Little Richard hadde grunn til å skrike. Han var både homofil og svart i de segregerte amerikanske sørstatene på 1950-tallet.

En gang var en annen rockepionér, Buddy Holly, frimodig nok til å invitere Little Richard med hjem til sine hvite foreldre på middag.

«Da Buddys far så hva sønnen hadde dratt med hjem, nektet han å slippe meg inn,» skriver Little Richard i sin selvbiografi. «Buddy svarte: 'Hvis du ikke slipper Richard inn, kommer jeg aldri tilbake til dette huset.'» Det endte med et kompromiss der de grillet i bakgården.

«Jeg skal vedde på at de vasket tallerkenene jeg spiste av omtrent 20 ganger,» skriver Little Richard videre.

Ble covret av de største artistene

I motsetning til Jerry Lee og Elvis skrev Little Richard mange av låtene selv, gjerne sammen med Blackwell, og de ble umiddelbart covret av de over nevnte herrer.

Debutalbumet, som kom ut i mars 1957, var stinn av hits («Tuttifrutti», «Long Tall Sally», «Rip It Up», «She’s Got It», «Jenny, Jenny») og låter som like godt kunne blitt det («Ready Teddy», «Slippin’ and Slidin’», «Baby»).

Omtrent samtidig hadde han hits med klassiske rock’n’roll-låter som «Lucille», «The Girl Can’t Help It», «Keep A Knockin’» og «Good Golly Miss Molly».

Låter som er blitt til standarder hos utallige artister, som Elvis og The Beatles.

Little Richard står igjen ikke bare som en av de første rockerne. Han var også en av de største. Nå er det bare Jerry Lee Lewis igjen av dem som sparket rocken i gang.