«Basert på reaksjoner i media og direkte henvendelser har Compass og Entra nå revurdert saken», skrev Entra som eier bygningen og Compass Group, som driver kantinen der kunsten hang, i en e-post til BT mandag ettermiddag.

Bråket startet i forrige uke, da utstillingen We are millions ble satt opp i Bergen sentrum. Utstillingen er en støtteaksjon for Wikileaks-grunnlegger Julian Assange, og består av bilder av mennesker som erklærer sin støtte til ham.