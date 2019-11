Det er kanskje en klisjé i musikkens verden, men det er regnet som et spesielt statement når man bruker eget navn som tittelen på et album. Det signaliserer noe ekstra nært og personlig.

For den britiske soulartisten Michael Kiwanuka (32) tok det syv år og tre utgivelser før han ble klar for sitt Kiwanuka. Til tross for solid suksess og mye skryt, er det altså først nå han føler seg på plass i livet. Trygg på egen bakgrunn, etnisitet, politisk ståsted og religiøs tro, trygg på egen person og som artist.