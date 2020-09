Marit Kapla hylles for boken om stedet hun vokste opp: – Man skal ikke tro man vet hvem som lever på bygda

Forfatteren ville vise at livet er like rikt i bygd som i by.

Nå nettopp

– Jeg ble ofte irritert over sånne raske innslag som reportere leverer fra landsbygda, sier Marit Kapla (49) til Aftenposten.

Den svenske journalisten vant den høythengende Augustprisen for debutboken Osebol i fjor.