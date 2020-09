Vår anmelder om «Heks on the Beach»: Sigrid Bonde Tusviks heksebrygg er godt, men burde vært sterkere kost.

Hva skjer når du putter ærlig podkast, drøye vitser og velmente kronikker i samme heksegryte? Svaret får du i Sigrid Bonde Tusviks første soloshow «Heks on the Beach».

Det starter slik som andre show på Latter; med scenerøyk, hurramusikk og en humorist i gallakjole. Men det går ikke mange sekundene før Heks on the Beach går sin egen, hverdagslige vei.

Lyset blir kaldt. Scenerommet er tomt. Alt komikeren har å leke seg med er to glass med vann og cola, en mikrofon og et barbord. Pandemien har ikke bare fjernet publikum, den har også strøket musikere, kordamer og scenograf fra lønningslisten.