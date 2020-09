Her er Biden-kampanjens nye frieri til velgerne: – Tror absolutt vi vil se mer av dette

Presidentkampen i USA går nye veier: – Dataspill og memes er blitt en stor del av populærkulturen, da er det naturlig at den politiske kommunikasjonen også vil innta feltet, sier postdoktor Magnus Hoem Iversen.

Nå nettopp

Spillet Animal Crossing: New Horizons handler om å skape sitt eget øyparadis. Du dyrker planter, går på fisketur, pynter i hjemmet og i hagen, og så videre. Og du kan besøke andre spilleres øyparadis.

Det er en braksuksess for Nintendo. Spillet har solgt over 22 millioner kopier siden det ble lansert i mars, godt hjulpet av mye hjemmetid under pandemien. Et så stort publikum trekker også til seg interesse utenfor spillverdenen.