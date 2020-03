Den første i Edvard Hoems romansyklus om den norske utvandringen til Amerika er blitt en åpenbaring som teater i Bentein Baardsons gjennomført stilrene regi. Hoem dikter sin egen faktiske familie gjennom nasjonens historie.

Norge hadde ingenting å by på for bare 150 år siden. Over en million nordmenn dro over havet i håpet om å unnslippe fattigdommen og en manglende fremtid. Fra de foreløpige romanene – fire er utgitt, to til er på vent – vet vi at utvandrernes slit er omtrent det samme, enten det foregår i liene ved vestlandsfjordene eller på prærien i Nord-Dakota.