Klagestorm etter NRKs id-sending

Sekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet opplyser til Kampanje at omtrent to av henvendelsene er positive, mens resten er kritiske.

Han forteller at klagene handler om litt forskjellige ting, men at det først og fremst handler om at NRK bruker sendetid på en muslimsk høytid.

– Noen kaller det propaganda for islam. En del av klagene har samme ordlyd. Det ligger nok en tekst en plass, som folk klipper og limer fra, sier Skarrud.

Ifølge tall fra NRKs analyseavdeling fikk over 300.000 seere med seg sendingen på NRK 1 søndag.

– Dette er vi svært godt fornøyd med. Responsen fra publikum under og etter sendingen har vært overveldende positiv, noe som tyder på at vi lykkes i å lage en fest der alle skulle føle seg velkommen, sier redaksjonssjef Eirik Sandberg Ingstad i NRK Underholdning til Kampanje.

Det var første gang NRK markerte slutten på den muslimske fastemåneden ramadan på denne måten.

På Tryvann i Oslo ble det holdt en drive in-feiring av id al-fitr med rundt 250 biler.