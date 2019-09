Denne uken fortalte politiet at mistanken om at drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen i Bærum er rasistisk motivert, er styrket. Likevel er sentrale regjeringsmedlemmer, toppolitikere og mediene mer opptatt av å diskutere Siv Jensens «snikislamisering» og Abid Rajas «brunbeising».

Jeg kan forstå behovet for å diskutere retorikk, men jeg kan ikke skjønne at det skal overgå nyheten om at det trolig er begått et nytt rasistisk motivert drap på norsk jord.