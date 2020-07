Elton John, Rolling Stones og en rekke andre artister med klar beskjed: Ligg unna musikken vår

En rekke store artister går hardt ut mot politikere som bruker musikken deres i valgkampen uten å be om lov.

Elton John er en folkekjær artist som skulle reise verden rundt på sin siste turné i år. Turneen er utsatt til neste år på grunn av pandemien. Denis Balibouse / Reuters

Nå nettopp

Elton John, The Rolling Stones, Lorde, Aerosmith, Pearl Jam, Sia og svenske Lykke Li er blant artistene som har sett seg lei av å høre musikken sin på politikernes valgkampmøter. I alt 58 artister har signert et åpent brev fra organisasjonen Artist Rights Alliance. Det skriver blant andre Variety.

Brevet er sendt til valgkampanjene for både det demokratiske og det republikanske partiet i USA, både nasjonalt og lokalt. Artistene ber valgkampene om å forplikte seg til å be om samtykke fra artisten før en sang brukes i en kampanje.

Problemet er at artistene ikke vil kobles til en kandidat de kanskje ikke støtter.

– Dette er ikke et nytt problem, og det handler ikke om politisk tilknytning. Hvert valg får frem historier om artister og låtskrivere som er frustrerte over at arbeidet deres brukes i en sammenheng som antyder at de støtter politiske kandidater, uten å be om samtykke, står det i brevet fra artistene.

Artistene legger til at politikernes bruk av låtene kan gå ut over forholdet til fansen.

– Å bli dradd inn i politikken mot sin vilje på denne måten kan gå på tvers av en artists personlige verdier, samtidig som fansen og skuffes og fremmedgjøres, heter det i brevet.

The Rolling Stones er fortsatt aktive, snart 60 år etter at de startet karrieren sin. De liker ikke å høre musikken sin i den amerikanske valgkampen. Rob Grabowski / AP

Artister har protestert tidligere

Som brevet antyder, er ikke dette første gang vi hører protester fra artistene som ljomer fra høyttalerne på et valgkampmøte. For selv om artistene henvender seg til politikerne på begge sider av det politiske spekteret, er det den amerikanske presidenten Donald Trump som har fått mest kritikk for musikkbruken tidligere.

Da Trump spilte Tom Petty-låten I Won’t Back Down under et folkemøte i Tulsa i Oklahoma i juni, protesterte familien til den avdøde artisten. I en uttalelse skrev familien at: «Han (Petty) ville aldri ønsket at en av hans låter brukes i en kampanje som karakteriseres av hat, han ville snarere forene mennesker»

Også The Rolling Stones har gått hardt ut mot musikkbruk i valgkampen før. Tidligere i sommer truet de med å saksøke presidenten dersom han ikke sluttet å bruke bandets låter for å piske opp stemningen blant publikum, ifølge NTB. Under det nevnte folkemøtet i Tulsa brukte presidenten den kjente Stones-låten You Can’t Always Get What You Want.

– Det kan ha vært siste gang at Trump benytter låter av Jagger og Richards under sine valgmøter. Dersom han fortsetter blir han saksøkt, skrev gruppen i en kunngjøring.