Filmen har frem til lørdag spilt inn 644 millioner dollar globalt, melder CNN Business. Det tilsvarer 5,6 milliarder kroner.

Filmen fra Disney og Marvel passerte dermed «Avengers: Infinity War», som hadde den forrige rekorden. Den spilte inn 641 millioner dollar på åpningshelgen i april i fjor.

Og åpningshelgen for «Endgame» er ennå ikke over.

Aftenpostens anmelder ga «Endgame» karakteren fem av seks, og mente den var «et mektig punktum» for serien.

Slo også Star Wars

Filmen, som varer rundt tre timer, har også satt rekorder for inntjening i Kina. Den ble lansert internasjonalt onsdag.

«Endgame» har også slått rekorden for hvor mye en film har spilt inn på én enkelt dag i Nord-Amerika. Den forrige rekorden her hadde «Star Wars: The Force Awakens» fra 2015.

Filmen avslutter Marvels Avengers-serie. Det er laget 22 filmer i serien siden 2008, som alle bygger på Marvels superhelt-univers. Til sammen har Marvel tjent over 19 milliarder dollar på filmene.

I USA holder flere kinoer åpent døgnet rundt for å dekke etterspørselen etter å se filmen.

Pr-ansvarlig Cathrine Kanck-Vaardal i Disney Norge er også fornøyd med tilstrømmingen.

– Så langt ser det veldig bra ut, og vi er kjempespent på å se de endelige tallene på mandag, sier hun.

