«Stormannsgalskap. En orgie i skryt. Feil bruk av ressurser.» Jan Kjærstad ble stående ganske alene da han i fjor vår tok til orde for at Norge skulle trekke seg som æresgjest ved bokmessen i Frankfurt.

Messen arrangeres i oktober, og det norske budsjettet er på 52 millioner kroner. Det er ikke mye penger i den store sammenhengen. Men ett av ankepunktene gjorde inntrykk på meg: Kjærstad kunne påvise at rike Norge har sørget for en enorm eksport av litteratur til Tyskland. Samtidig er importen av tysk litteratur på et minimum.