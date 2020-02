The Strokes tar turen til Øya

De har nemlig meldt seg til dyst når Øyafestivalen arrangeres fra 11.–15. august. Datoen interesserte kan notere seg i almanakken er 13. august, fremkommer det fra arrangørhold.

Det blir altså første stopp i Norge for bandet siden 2011. I 2020 gjør de seg også gjeldende med sitt sjette album – det første fra bandet siden 2013.

Gruppa har hatt en pause men vendte tilbake til scenen i fjor. Da gjorde de en konsert som gledet en anmelder i NME stort:

«The Strokes viste fram sin uanstrengte kulhet og teft som sikret dem en plass i historien», het det herfra.

The Strokes fikk et stort gjennombrudd i 2001 med debutalbumet «Is this It».