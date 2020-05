EU pleide å ha storslagne planer for et felles kulturliv. Unionen har laget priser, festivaler og utvekslingsprogram for kunsten, EØS-land som Norge er også inkludert. Små og store byer blir i tur og orden utnevnt til såkalt kulturhovedstad.

Det meste av kulturpolitikken durer og går til tross for økonomisk uro og dagens tendenser til splittelse. Tirsdag utropes vinnerne av den årvisse European Union Prize for Literature (EUPL). Fire norske forfattere er nominert: Therese Tungen (42), Atle Berge (33), Bjørn Esben Almaas (44) og Maria Navarro Skaranger (26).