«Italias stolte historie vilde ende i et kapitel om søle og blod, mens bolsjevikjøder og finansjøder mesket seg som gribber på et åtsel. Men slik gikk det ikke, for tross de voldsomste anstrengelser har det ikke lykkes dem som har sammensvoret seg mot Europa, å slå ned Adolf Hitler.»

Denne teksten fra NTB sto på Aftenpostens forside 13. september 1943. Det er bare ett eksempel på hvordan avisen omtalte jøder under andre verdenskrig.