Julefilmtips 2021: Her kan du se julefilmene du elsker

Her er oversikten over 20 nyheter og noen klassikere som vil sette enhver filmelsker i perfekt julestemning.

Maggie Smith sørger for at det blir jul i år også i eventyrfilmen «A boy called Christmas».

10. des. 2021 13:42 Sist oppdatert nå nettopp

Strømmetjenester gjør det stadig enklere å få sett din filmfavoritt når det passer best for deg.

I år har strømmetjenester som Netflix pøst på med nylagde julefilmer. «A castle for Christmas» med Brooke Shields er for evig romantikere som drømmer om et slott i Skottland. «Single all the way» er en søt film om to homofile menn. Fra i år har vi plukket ut eventyrfilmen «A boy called Christmas» som den beste.

