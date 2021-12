Nytt, annerledes – og ordentlig fint

Kajsa Balto leverer et vakkert julealbum for både ro og aktiv lytting.

Kajsa Balto savnet en samisk juleplate, og bestemte seg for å lage den selv.

Nå nettopp

Norske musikklyttere er en kjedelig gjeng. Eventuelt svært tradisjonsbundet, i alle fall i juletider. Landets offisielle oversikt over salg og strømming, topplista.no, ledes nå av artister som Michael Bublé, Kurt Nilsen, Sia og musikken fra NRK-serien «Jul i svingen». På singlelisten er det selvfølgelig «All I want for christmas» og «Last christmas» på evig repeat.