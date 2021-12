Syv sorter ny og god julemusikk

Også i år er det kommet et knippe julesanger fra norske musikere – og tårene presser på.

Daniel Kvammen og Daniela Reyes er blant de norske artistene som disker opp med nye julesanger i år.

Eivind August Westad Stuen

44 minutter siden

Julemusikk kan være så mangt. Både Prøysen og Tchaikovsky er fast høytidsinventar i de tusen hjem. For enkelte er det kanskje heller The Falls versjon av «Hark the herald angels sing» eller «Ghostface x-mas» som får i gang stemningen. Jeg dømmer ingen.

Uansett, her er et utvalg av nye og gode julelåter som markerer høytiden på hver sin måte. Så får vi håpe at Musikk-Norge klarer seg etter nyttår også ...