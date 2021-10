Kulturstreiken øker i styrke. Louise Grimstad Waarlis (31) fremtid står i sentrum av striden.

Waarli vil kunne tape over 400.000 kroner dersom de streikende taper pensjonskampen, mener hennes støttespillere.

Det Norske Teatret har vært arbeidsplassen til Louise Grimstad Waarli siden hun var 18 år. Nå er hun i streik.

2. okt. 2021 07:41 Sist oppdatert 13 minutter siden

– Jeg vil vite at jeg har penger å leve for til jeg dør. Og jeg vil vite at jeg også har råd til å ta med barnebarna mine på teater, sier Louise Grimstad Waarli til Aftenposten.

31-åringen sitter i foajeen til Det Norske Teatret, i Oslo sentrum. Teatret har vært hennes arbeidsplass siden hun var 18 år. Til vanlig jobber hun med salg, arrangementer og publikum. Men nå er hun i streik i likhet med over 800 andre kulturarbeidere i opera, teatre og orkestre. Kulturstreiken har nå vart i fire uker og ingen vet når den over.