Bokanmeldelse: Skjevt kjærlighetsforhold i klarøyd bok

Andre får diskutere overgrep og maktubalanse, Annie Ernaux nekter å skamme seg over sitt forhold til en ung mann.

Annie Ernaux (81) er blitt en litterær stjerne her til lands og intervjues i Universitetets aula i Oslo 17. august.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

7 minutter siden

At presidentfruen er 25 år eldre enn ektemannen, gir inntrykk av Frankrike som et fristed for ulike typer partnerskap med aldersforskjell.

I hvert fall er fransk litteratur rik på skildringer av forhold mellom eldre kvinner og yngre menn. Hun kan være en mektig kulturkvinne eller en prostituert som «oppdrar» den unge mannen seksuelt.