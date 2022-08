Millioner har sett teori om nazi-aper. Vi ble nesten lurt selv.

Er et av verdens mest verdifulle popkultur-fenomener gjennomsyret av skjulte nazisymboler? Om Youtube er kilden din, er det lett å tro. Men det stemmer ikke.

Kan det hende at mange av de 10.000 unike apene er «infisert» av høyreekstrem symbolikk?

17 minutter siden

Det er bare et drøyt år siden tegneserieapene i Bored Ape Yacht Club (BAYC) ble sluppet løs på nettet. Likevel har de omsatt for over 20 milliarder kroner. De 10.000 unike apene er blitt et slags statussymbol for all verdens kjendiser. Madonna, Justin Bieber, Eminem og norske Kygo er bare noen av dem som har kjøpt en ape.