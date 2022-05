Mørk pop i Imax-format

Florence + The Machine har laget et av sine sterkeste album.

Florence Welch har lengtet tilbake til scenen. Med dette albumet kommer hun til å trekke publikum, mener vår anmelder.

9 minutter siden

Florence Welch og hennes maskin er tilbake med sitt femte album. Det er alltid gøy når det kommer ny musikk fra denne kanten, selv om den ikke alltid treffer like godt. Dette er en av indieartistene fra 00-tallet som klarte å nå utenfor undergrunnen med sin livsbejaende stadionpop. Musikken lyder rett og slett for svært for små scener.

Denne gangen har Welch funnet igjen, og foredlet, suksessformelen.

