«The Playlist» gjør historien om Spotify spennende og lærerik

Ny serie klarer utrolig nok å fortelle en nyansert historie om Spotifys komplekse fødsel.

Teknologi revolusjonerte musikkbransjen for snart tjue år siden. Daniel Ek tilbød redningen når plateselskapene trengte nye løsninger. «The Playlist» forteller historien om Spotify.

Gjennom 00-tallet jobbet jeg for et magasin som dekket musikkbransjen. Det største som skjedde var platebransjens utfordringer da CD-salget begynte å stupe. Trusselen var The Pirate Bay og andre ulovlige nedlastningssider.

Jeg husker bransjemøtene hvor eksterne aktører presenterte fremtidsvisjoner. Desperate markedssjefer himlet med øynene over digitale løsninger som skulle redde bransjen. «Skjønner dere ikke at CD-plater og våre rettigheter er verdt noe? Kommer dere her og sier dere skal frelse oss fra arvesølvet vårt?» Irritasjonen var like stor som lønningsposen de var vant til.