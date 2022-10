Anklager om slag og kvelertak. En fransk vingård står nå i sentrum av «Hollywoods styggeste skilsmisse».

Det siste døgnet har medier over hele verden igjen rettet søkelyset mot Angelina Jolie og Brad Pitt.

Angelina Jolie og Brad Pitt har vært inn og ut av retten de siste årene. Her er det tidligere ekteparet på en premiere i Los Angeles i 2015.

17 minutter siden

Tirsdag kom Angelina Jolie med alvorlige anklager mot Brad Pitt. I et søksmål mot eksmannen påstår Jolie at Pitt skal ha vært voldelig mot henne og flere av deres seks barn i 2016.

Hendelsen skal ha funnet sted på privatfly fra Frankrike til USA. «Pitt tok kvelertak på et av barna og slo et annet i fjeset», lyder det i rettsdokumentene The New York Times har fått tilgang til. Det står også at Pitt grep Jolies hode og ristet henne. Han skal også ha helt alkohol på både henne og barna.