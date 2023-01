Atle Antonsen på Misjonen: – Jeg har skammet meg veldig. Skam, skyldfølelse og selvforakt. Det er de store S-ene.

Først ropte Atle Antonsen «shut the fuck up» og «du er for mørkhudet til å være her» til samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali. Så forsvant han fra rampelyset. Knappe tre måneder senere er han tilbake.

Fredag var Atle Antonsen tilbake i offentligheten.

20.01.2023 09:59 Oppdatert 20.01.2023 10:43

Fredag var komiker Atle Antonsen tilbake som programleder i P4s Misjonen. Med det er han tilbake i offentligheten for første gang etter at han ble anmeldt for hatefulle ytringer i november.

– Jeg har skammet meg veldig

– Jeg har brukt den siste tiden til å ta etterutdanning. Fått opprykket fra idiot til kronidiot. Det synes jeg at jeg har fått til, sier Antonsen om pausen fra offentligheten.

Antonsen sier at han ikke vil snakke detaljert om hva som skjedde på Bar Boca.

– For hver gang temaet kommer opp, går det kun utover Sumaya. Jeg vil ikke at hun skal få mer dritt og sjikane på grunn av meg. Så å snakke om den hendelsen er ikke bra for noen.

Men han kan snakke om tiden etterpå.

– Jeg har skammet meg veldig. Skam, skyldfølelse og selvforakt. Det er de store S-ene, sier Antonsen og fortsetter:

– Jeg skammet meg så forferdelig at jeg ikke gikk ut av huset. Jeg gikk ikke på butikken og ville ikke møte noen.

Rømte til Danmark

Etter hendelsen «rømte» Antonsen til Danmark for å komme seg unna.

– Jeg var fortsatt redd for nordmenn, jeg kjørte rundt på p-plassen for å se etter norske skilter. Jeg hadde ikke lyst til å møte noen som kjente til dette.

Antonsen forteller videre at han fikk masse støtte fra mennesker man ikke vil ha støtte fra. Folk langt ute på høyresiden.

Etter første del av programmet sier Antonsens medprogramleder, Johan Golden, at de kunne snakket mye om det som er skjedd.

– Men det har vært veldig mye deg (Antonsen, journ.anm) i monitor. Vi må komme oss videre, sier han, og fortsetter:

– Og det som er så bra med å ha deg tilbake er som du selv sa, at du har rykket opp til kronidiot. Du er blitt ekspert på området.

– Riktig. Jeg får en annen tyngde når jeg skal uttale meg om andres idioti, svarer Antonsen.

Hendelsen på Bar Boca

Det var samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali som anmeldte Antonsen som følge av en episode på utestedet Bar Boca i Oslo i slutten av oktober.

I et innlegg på Facebook delte Ali sin opplevelse av det som skjedde.

Det hele skal ha begynt med at Antonsen snakket engelsk til henne. Han skal ha reagert aggressivt da hun fortalte ham at hun snakket norsk.

«På sekunder skifter Antonsen ansikt. Han går fra å være en smilende mann til en som skriker «SHUT THE FUCK UP» til meg slik at jeg får spyttklysene hans i ansiktet.» skriver Ali i innlegget.

Sumaya Jirde Ali anmeldte Atle Antonsen etter hendelsen på Bar Boca. Anmeldelsen ble henlagt.

Deretter skal hun ha forsøkt å roe ned situasjonen. Da skal Antonsen ha tatt fysisk tak i henne.

Etter dette skal han også ha kommet med nedlatende kommentarer om Alis hudfarge.

«Antonsen ser meg rett i øynene og sier med foraktfullt mine «du er for mørkhudet til å være her». Jeg tror nesten ikke det jeg hører.» heter det i innlegget.

Tre dager etter hendelsen skal Antonsen ha sendt Ali en melding der han beklaget. Senere beklaget Antonsen også i et innlegg på sin Facebook-profil.

Alis anmeldelse ble henlagt av politiet. Henleggelsen ble fastholdt av statsadvokaten. Avgjørelsen ble påklaget, men til slutt henlagt av Riksadvokaten.