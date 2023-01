Ambisiøst ambient-album fra Aiming for Enrike

Duoen beveger seg i innadvendte retninger på sitt femte album.

Tobias Ørnes Andersen og Simen Følstad Nilsen vender blikket innover på sitt femte album.

20.01.2023 10:30

Da jeg så Aiming for Enrike på Blå i fjor, fikk jeg en aldri så liten musikalsk overraskelse. Duoen er best kjent for sin fengende støyrock, som de tok til nye, dansbare høyder med «Music for Working Out» i 2020, men første halvdel av settet var dominert av langt mer innadvendt stemningsmusikk.

Ikke helt det jeg hadde forventet. Allikevel satte opplevelsen seg i minnet.

