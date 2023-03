Bokanmeldelse: Lett å la seg oppsluke av

I Lea Ypis memoar finner man noe å stoppe opp ved på så å si hver eneste side.

Lea Ypis bestselgende memoar er engasjerende lesning, mener vår anmelder.

17.03.2023 07:00

La meg begynne i det materielle: Min papirutgave av Lea Ypis memoar fra årene like før og etter kommunisttiden i Albania, er ualminnelig full av eselører og understrekninger. På så å si hver eneste side i boken finner man ting å gruble på, forundres over og å le av.

For Ypi (43), som i dag er professor i politisk teori og filosofi ved blant annet London School of Economics, har litt av en historie å komme med. Og hun vet akkurat hvordan hun skal fortelle den for å engasjere leseren.