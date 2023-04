Musikkpionér i «Mitt Oslo»: – Galskap og glede er underkjent i dag

Gratis konserter i 25 år, fra Argentina til dødsleier i Oslo. Og nå, etter 1305 blåmandager, skal Runar «Kula» Johannessen få røpe: Hva i all verden er Frank Znort Quartet? Og hvorfor?

Hver søndag blir det køer på Blå: «Kula», som trommeslageren kalles, og resten av Frank Znort opptrer gratis i to omganger. Først i Vinterhagen om ettermiddagen, så inne i klubben om natten.

12.04.2023 06:30

Utestedet Blå, søndag ettermiddag: 18 rytme-suverene musikere danser forbi baren. Midt i lokalet samles de. Så starter dagens første konsert, til fullsatt jubel. I forkant forklarte trommeslageren:

– Siden april 1998 har denne «kvartetten» opptrådt hver søndag, her i Oslo. I tillegg kommer konsertene andre steder, fra Japan til slummen i Buenos Aires. Hjemme hos syke folk har vi også spilt, folk som var døende. Vi opptrer alltid uten inngangspenger, men bandet har noen inntekter. Dem bruker vi til å reise, og vi sponser et barnehjem i Uganda. Frank Znort Quartet er en musikalsk storfamilie, et ideelt underholdningsprosjekt, med mye galskap og selvironi. Det vi ikke har, er én fast stil. Og fast besetning.