Disney endrer prisvinnende sangtekster for å være mindre støtende

Nyinnspillingen av den ikoniske filmen «Den lille havfruen» har lenge vært omstridt. Nå røper komponisten at to av de Oscar-vinnende sangene er endret for å forebygge mer kritikk.

Halle Bailey spiller hovedrollen i «Den lille havfruen», som kommer på kino 26. mai.

07.04.2023 21:36

Allerede da hovedrolleinnehaver Halle Bailey ble presentert for fire år siden, begynte det å blåse opp til storm rundt «Den lille havfruen».

23-åringen startet karrieren som sanger. Hun har vært nominert til flere Grammy-priser. Valget av Bailey til rollen som havfruen Ariel, vakte likevel sterke reaksjoner blant enkelte. Årsak? Hudfargen hennes.