Metallicas «72 Seasons» lover mye, innfrir lite

Av og til låter Metallica som et reklamebyrå som ikke får lov å bruke Metallica-klassikere. Metalgigantenes ellevte plate er en skuffelse.

14.04.2023 07:30

Metallica har en oppløftende vei inn til «72 Season», bandets ellevte studioalbum. I flere tiår har de vært et av klodens største stadionband. Da «Master of Puppets» dukket opp i TV-serien «Stranger Things» i fjor, fikk San Francisco-kvartetten enda et kapittel i romanen om sitt liv og virke.

Brått var de TikTok-favoritter. Gitarfraseringen på 1986-låten fikk samme aktuelle status som en blodfersk Drake-beat. What a time to be alive for Metallica-fans!