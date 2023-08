Førtisene fortjener bedre enn dette showet

Latter gir deg Pernille Sørensen, Kristine Riis og Live Nelvik til prisen av én. Det blir som å se NRKs «Underholdningsavdelingen» ti år for sent.

Pernille Sørensen, Kristine Riis og Live Nelvik deler scene på Latter. Vis mer

Publisert: 31.08.2023 18:06

Da jeg gikk over den røde løperen til «3 for 1», var jeg mer spent enn vanlig. Sørensen, Riis og Nelvik har knapt gitt lanseringsintervjuer – og på Latters nettside er bare en kort biografi publisert. Hva i all verden er det vi skal se?

Svaret viser seg å være revy. Det betyr parykker, parodier, enorme mengder datagrafikk og enkel koreografi til halvsur sang.