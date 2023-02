Tiktok-sjef innrømmer: Finnes en risiko for at data kan lekkes

Theo Bertram, en av Tiktoks europasjefer, innrømmer at det finnes en risiko for at data kan lekkes. – Men vi skal gjøre det vi kan for å forhindre det, hevder han.

Theo Bertram forstår at folk er bekymret for hvem som har tilgang til brukerdata fra Tiktok.

10.02.2023 09:08

I et Zoom-rom møter Aftenposten Theo Bertram fra Tiktok. Han er selskapets «Vice president for Government Relations and Public Policy» i Europa. Det vil si at han fører tilsyn med Tiktoks kontakt med europeiske lands myndigheter.

Han jobber også med å lede plattformens åpenhetsarbeid. En utfordrende jobb, når Tiktok utsettes for kritikk fra mange kanter.

