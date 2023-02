Dagens quiz: Tirsdag 7. februar 2023

06.02.2023 19:30

1. I hvilken by har Parkenfestivalen blitt arrangert siden 2006?

2. Hva er en delinkvent?

3. Fra hva slags dyr får man kasjmirull?

4. Hva heter motorsykkelklubben som ble grunnlagt i Nederland i 1990, og som siden har spredd seg til land som Danmark, Indonesia og Norge?

5. Hvilken stor kulturinstitusjon skjuler seg bak forkortelsen Nam?

6. Hva kalles slaget som foregikk i Sovjetunionen fra august 1942 til februar 1943, og som kostet rundt to millioner mennesker livet?

7. Hvilken norsk roer vant OL-gull i singlesculler i både 2004 og 2008?

8. Hvilken komiker står bak karakteren Ali Reza?

9. Hva betyr det svenske ordet ficka?

10. Hva betegner både et minoritetstidsskrift, en metallplate og et øyekast?





