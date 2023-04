Bokanmdelelse: Uhyrlige forbrytelser i kjedelig innpakning

Tomprat og selvfølgeligheter tar brodden av en hyperaktuell krim.

Myriam H. Bjerkli er nominert til Rivertonprisen i år for fjorårets roman, «Grønnøyd monster».

02.04.2023 08:00

I en sak i A-magasinet fra februar 2018 kan man lese at mer enn 4 800 nordmenn de to foregående årene var «mistenkt, siktet eller domfelt for seksuallovbrudd mot barn».

4 800! Et uhyrlig antall det er vanskelig å ta innover seg.