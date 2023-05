Krise-prøve for Alessandra

Trøbbel med «in-ear»-lyden ga en elendig generalprøve før kveldens semifinale.

En bekymret Alessandra på plass i Liverpool.

09.05.2023 16:18

Tirsdag kveld synger norsk-italienske Alessandra Mele sin «Queen of Kings» i første semifinale i Eurovision. Tidligere på dagen var det siste generalprøve.

Det ble full krise.

– Man bli selvfølgelig litt stresset og nervøs, for jeg gjør jo bare min jobb, og så er det noen andre som ikke gjør sin. Så man blir litt ekstra spent, sier Alessandra til det norske pressekorpset i Echo Arena i Liverpool.

Lyden sviktet

Alle som synger på scenen, har lyd direkte inn i ørene, såkalt «in-ear»-teknikk. Det var denne som sviktet for Alessandra på generalprøven. Hun hørte veldig lite lyd i ørene, og musikken der ble overdøvet av lyden utenifra.

Også NRKs delegasjonsansvarlig, Stig Karlsen, innrømmer at denne generalprøven var en krise for Alessandra og Norge. Han er skuffet over at noe slikt kan skje, men regner med at arrangøren ordner opp i problemene før kveldens semifinale.

15 land konkurrerer der om en plass i lørdagens finale. 10 land går videre. Alessandra og Norge er én av favorittene til å gjøre akkurat det, blant annet sammen med Sverige og Finland.

Alessandra Mele holder humøret oppe bak scenen, selv om generalprøven var krise.

Én av favorittene

– Dette var litt krise, selvfølgelig. Men en dårlig generalprøve gir et bra liveshow, sier folk. Det får vi håpe at er sant, sier Alesandra Mele.

Hun ligger nå på en sjetteplass på oddslistene i forkant av Eurovision. Der leder for øvrig svenske Loreen og hennes «Tattoo» fortsatt soleklart. Loreen har nå 44 prosents vinnersjanse på lørdag.