Bokanmeldelse: Høydramatisk familiehistorie

Simon Stranger bruker en historisk drapssak som omdreiningspunkt i en bare delvis vellykket roman.

Portrett av familien Glott, Simon Strangers svigerfamilie, tatt på begynnelsen av 1930-tallet. Vis mer

Publisert: 25.09.2023 07:00

Våren 1943 fløt det opp to lik i Skrikerudtjern i Trøgstad. Senere kom det for en dag at de døde var Rakel og Jacob Feldmann. Det jødiske ekteparet var blitt ranet og drept av grenselosene som skulle redde dem.

I 1947 ble de to gjerningsmennene dømt for underslag av parets verdier, men frikjent for drap. Retten trodde dem på at hadde de handlet i nødverge i frykt for å utlevere fluktruten for tyskerne.