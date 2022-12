Vakkert, ensformig og mest for voksne

Kanonhallen er ikke noe godt sted for de mest lyriske litterære tekstene.

Prinsen (Linn Bjørnvik Grøder) og rosene sammen på scenen.

Mona Levin

17 minutter siden

I denne hybriden av tekst og teater er musikken (Magnus Børmark) det mest slående og talende. Den er sfærisk, lengtende, rå, melodisk, strittende og forførende, alt mens den ensomme lille prinsen beveger seg gjennom universet på leting etter en venn.

Eventyrlige instrumenter med elektroniske klanger av alle slag skaper stor forventning om en tilsvarende eventyrlig teateropplevelse. Dyktige sirkusartister sjonglerer og gjøgler, bedriver akrobatikk i ringer og stoffer. Scenografien og maskene ligger så tett de kan opp til tegningene i Saint-Exupérys filosofiske bok. Problemet er at alle planetene er for like.