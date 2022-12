Tvorchi vant Ukrainas Melodi Grand Prix

Den elektroniske musikk-duoen Tvorchi gikk seirende ut av Ukrainas Melodi Grand Prix og representerer det krigsherjede landet i Eurovision neste år.

Ukraina og Kalush Orchestra vant finalen i Eurovision Song Contest i Pala Olimpico i Torino i mai. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB-Ritzau

17. des. 2022 16:55 Sist oppdatert 13 minutter siden

Finalen ble avholdt i et bomberom på metrostasjonen på Majdan-plassen i Kyiv lørdag. Tvorchi vant etter å ha fått ni av ti poeng fra juryen og full pott fra folket. Duoen fremførte låten «Heart of Steel».

Ukraina vant Eurovision 2023, men på grunn av krigen blir neste års versjon arrangert i Storbritannia.

Ukraina er et av de mest suksessrike landene i Eurovision og har vunnet tre ganger. I 2022 vant Kalush Orchestra med «Stefania».

– Etter min mening har denne kåringen en særlig betydning nå under krigen og med den store usikkerheten for musikernes liv. Vi velger ikke bare hvem som er verdig til å representere Ukraina, men det er også mulighet til å høre et bredt spekter av ukrainsk musikk, sier produsent Pianoboy.

Dette var de ti deltakerne:

1) Moisei – «I'm Not Alone».

2) Oy Sound System – «Oy, tuzhu».

3) Demchuk – «Alive».

4) Jerry Heil – «When God Shut the Door».

5) Fiinka – «Dovbush».

6) Krut – «Kolyskova».

7) Tember Blanche – «La Vdoma».

8) Angelina – «Stronger».

9) 2Tone – «Kvitka».

10) Tvorchi – «Heart of Steel».