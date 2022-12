Ukraina i gang med bombesikkert Melodi Grand Prix

Ukraina lar ikke krigen stanse jakten på deres Eurovision-deltaker. Årets vinner er i gang med sitt Melodi Grand Prix dypt under jorda i en metrostasjon.

Ukraina og Kalush Orchestra vant finalen i Eurovision Song Contest i Pala Olimpico i Torino i mai. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

12 minutter siden

Ukraina vant Eurovision 2023, men på grunn av krigen blir neste års versjon arrangert i Storbritannia.

Lørdag velger Ukraina hvem som skal representere det krigsherjede landet der. Sangkonkurransen skjer i et bomberom på metrostasjonen på Majdan-plassen i Kyiv. Sendingen pågår lørdag ettermiddag og streames blant annet på YouTube.

Ukraina er et av de mest suksessrike landene i Eurovision og har vunnet tre ganger. I 2022 vant Kalush Orchestra med «Stefania».

– Etter min mening har denne kåringen en særlig betydning nå under krigen og med den store usikkerheten for musikernes liv. Vi velger ikke bare hvem som er verdig til å representere Ukraina, men det er også mulighet til å høre et bredt spekter av ukrainsk musikk, sier produsent Pianoboy.

Dette er de ti deltakerne:

1) Moisei – «I'm Not Alone».

2) Oy Sound System – «Oy, tuzhu».

3) Demchuk – «Alive».

4) Jerry Heil – «When God Shut the Door».

5) Fiinka – «Dovbush».

6) Krut – «Kolyskova».

7) Tember Blanche – «La Vdoma».

8) Angelina – «Stronger».

9) 2Tone – «Kvitka».

10) Tvorchi – «Heart of Steel».