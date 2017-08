Hans Olav Lahlum

De fems tegn

Cappelen Damm

Hva skulle krimforfatterne, især de norske, gjort uten krigen? Gang etter gang er det hendelser fra årene 1940 til 1945 som utgjør spenningsaksen, noe som både kan oppfattes som høyst forståelig, tatt i betraktning de rystelsene vårt lille land gjennomgikk under hakekorset, og som fantasiforlatt og forterpet.

Hans Olav Lahlum konsentrerer seg om en avgrenset og enkeltstående episode som ikke desto mindre får graverende og livsvarige konsekvenser for de involverte.

Lille julaften 1944 blir en mann torturert i Gestapos avhørslokale i Trondheim på høyst ureglementert vis, av fem personer som tar mer og mer drastiske metoder i bruk for å få de nødvendige opplysningene ut av ham.

Hevntokt

Temmelig nøyaktig 60 år senere er offeret en pensjonert ingeniør i Asker som har mistet så vel kone som sønn og barnebarn, og som fylt av en oppblussende vrede og rettferdighetstørst bestemmer seg for å oppspore de fem som grep så ødeleggende inn i tilværelsen hans, og uskadeliggjøre dem etter tur.

Hevntoktet vanskeliggjøres av et sviktende hjerte, samtidig som en våken dansk politikvinne gradvis kretser ham inn.

Opplegget er lovende nok, allikevel blir dette en utgivelse som til tross for noen fine partier setter fingeren på hvilke skavanker Lahlum har som skjønnlitterær forfatter.

Stivt og tørt

Lukter og smaker og andre sanseinntrykk er avgjørende for å blåse liv i en fortelling. Den må være stofflig, taktil, til å ta og føle på. Her svikter det kapitalt. Det kan være tilstrekkelig å nevne den viktige stedskoloritten.

Handlingen legges til Berlin, til Innsbruck og Malta og Jylland, men leseren svever i uvisse om hvordan disse kartreferansene ser ut. Gatene er bare gater, restaurantene er bare restauranter, hotellrommene er bare hotellrom. Alt er like anonymt og kommunegrått.

Dessverre er denne flate tilnærmingsmåten symptomatisk for den samlede språkføringen. De fems tegn er romanen som redegjørelse, romanen som saksreferat.

Stivt og tørt skrider toplanshistorien omstendelig frem på et fundament av forblommede og kvasibyråkratiske formuleringer, ytterligere svekket av en svakt utviklet skikkelsesskapende evne. Sentrale karakterer tilføres ikke individuell egenart, noe som resulterer i at de store spørsmålene om skyld og soning for fortidens synder og om muligheten for tilgivelse, imploderer i altfor generelle og intetsigende følelsesmessige vendinger.

Og til å være historiker skriver Lahlum forbausende lite poengtert om for eksempel tyske forhold. At det finnes mange antinazister også i det moderne, forente Tyskland, kan vel neppe regnes som en synderlig skarpsindig observasjon.

Anmeldt av Pål Gerhard Olsen