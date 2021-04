Med samme regler som Ikea, kunne 700 vært på konsert her. Det gjør sjefen forbannet.

Grunnlaget for å gi butikker og arrangører ulike regler, har logiske brister. Det viser en gjennomgang Aftenposten har gjort. Forskjellen sjokkerer Jørgen Roll i Oslo Konserthus.

14. apr. 2021 08:45 Sist oppdatert 10 minutter siden

Jørgen Roll er forbannet. Han leder Oslo Konserthus og har avlyst over 500 konserter under pandemien. 50 ansatte har vært helt eller delvis permittert. Det har vært tungt. Nå ser han på Aftenpostens gjennomgang av reglene for butikker og arrangementer.

Konserter har hatt mye strengere regler enn butikker, selv om begge samler folk.