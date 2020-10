Utsetter neste års Bylarm-festival

Begrunnelsen er den ustabile smittesituasjonen, spesielt i Oslo.

R&B-prinsen Isah ble årets nykommer under P3 Gull 2019 og årets stjerneskudd under fjorårets Bylarm. Nå flyttes denne bransjefestivalen i Oslo til høsten 2021. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Koronaen satte en stopper for de fleste av de største musikkfestivalene i 2020. Nå begynner pandemien å ramme 2021 også.

Fredag melder den norske og nordiske bransjefestivalen Bylarm i Oslo at de flytter arrangementet fra mars til neste høst. 30. september til 2. oktober blir nye datoer for neste års Bylarm.

– Å utsette er en tung avgjørelse å ta, men det er likevel den riktige avgjørelsen, skriver arrangørene i en pressemelding.

Umulig i mars

Årsaken er den ustabile smittesituasjonen, spesielt i Oslo. Bylarm er en festival med seminarer på dagtid og konserter på en rekke spillesteder om kvelden.

– Vi gledet oss stort til en helg yret med musikk for landets musikkelskere, og sårt tiltrengt faglig påfyll for en bransje i krise. Det skulle være vinterens høydepunkt. Likevel innså vi at det blir umulig å lage Bylarm i mars uten å gå på akkord med kjernen i hva festivalen skal være: En møteplass fylt med musikkglede og kunnskap, skriver Bylarm-arrangørene.

Metal-fest i juni

Andre festivaler i Oslo i 2021 planlegger å gjennomføre sine ting som vanlig. Den store rock- og metalfestivalen Tons of Rock slapp for eksempel denne uken fullt program til sin festival på Ekebergsletta i slutten av juni 2021.

Øyafestivalen i Tøyenparken har også sluppet seks sterke artistnavn og selger billetter til sin festival i midten av august neste år.

I USA går det derimot rykter om at viktige Coachella i California allerede nå har bestemt seg for å flytte sin festival fra to helger i april til to helger i oktober 2021. Dette melder magasinet Rolling Stone.

En storaktør som albumaktuelle Bruce Springsteen har også sagt at en ny, planlagt verdensturné med seg selv og The E Street Band, ikke vil bli gjennomført før i 2022.